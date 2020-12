Via alle vaccinazioni in tutta l’Ue dal 27 dicembre. Von der Leyen: “È il momento dell’Europa. Proteggiamo insieme i nostri cittadini” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l’Ue. È il momento dell’Europa. Proteggiamo insieme i nostri cittadini. insieme siamo più forti”. Ad annunciare le giornate europee della vaccinazione contro il Covid-19 e l’inizio della distribuzione dei vaccini nei Paesi è stata la presidente della stessa Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con un tweet. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Il 27, 28 e 29inizierà la vaccinazione in. È ilsiamo più forti”. Ad annunciare le giornate europee della vaccinazione contro il Covid-19 e l’inizio della distribuzione dei vaccini nei Paesi è stata la presidente della stessa Commissione Ue, Ursula von der, con un tweet. L'articolo LA NOTIZIA.

