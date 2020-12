Vi spiego l’asse Biden-McConnell L’analisi di Alli

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’esito elettorale americano non segnerà certamente la fine dello slogan America First, ancora profondamente radicato nella metà del popolo americano. C’è tuttavia da augurarsi chesappia avviare un percorso di riconciliazione che non sarà né semplice né breve, e che dipenderà molto dalla sua capacità di dialogare e di tenere a freno l’ala sinistra dei democratici, non meno estremista di Trump e desiderosa di vendette., in altre parole, dovrà guardarsi forse più dal fuoco amico che dai repubblicani, molti dei quali – a partire da Mitt Romney, uno dei pochi ad averlo sempre esplicitato – non hanno mai sopportato gli eccessi trumpiani. In questo senso, la vera partita si giocherà nei ballottaggi in Georgia del 5 gennaio 2021, che decideranno la maggioranza al Senato. Se la camera alta manterrà la maggioranza attuale, il primo alleato del ...