Verona, Barak si scusa con La Gumina: «Non doveva succedere» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antonin Barak fa le sue scuse a La Gumina dopo l’entrataccia nella gara tra Verona e Sampdoria. Ecco le parole del centrocampista Antonin Barak fa le sue scuse a La Gumina per la brutta entrata sul ginocchio dell’attaccante durante Verona-Sampdoria. Le parole del centrocampista sui social. «Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Chiedo scusa a tutti i tifosi, ai miei compagni e allo staff dell’Hellas. Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario. Anche se non volevo farlo intenzionalmente, era una cosa che non doveva succedere. Forza Hellas». LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antoninfa le sue scuse a Ladopo l’entrataccia nella gara trae Sampdoria. Ecco le parole del centrocampista Antoninfa le sue scuse a Laper la brutta entrata sul ginocchio dell’attaccante durante-Sampdoria. Le parole del centrocampista sui social. «Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Chiedoa tutti i tifosi, ai miei compagni e allo staff dell’Hellas. Subito dopo la partita sono andato a chiedereal mio avversario. Anche se non volevo farlo intenzionalmente, era una cosa che non. Forza Hellas». LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Verona a Firenze senza Barak. Juric: “Manteniamo la serenità”. Faraoni: “Ripartiamo sabato” - marcomiluzio87 : #Barak su Ig ha chiesto scusa ai tifosi per il rosso di ieri sera. Gesto apprezzabile ma x me non necessario. Chi h… - OdeonZ__ : FINALE Verona-Sampdoria 1-2: eurogol Ekdal, Verre raddoppia, Zaccagni accorcia, espulso Barak… - infoitsport : Hellas Verona, le pagelle di CM: Rueegg unico che convince. Molto male Barak - sportface2016 : #VeronaSamp Le parole di #Juric dopo il match -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Barak Pagelle, Di Carmine, Veloso e Lazovic spenti. Barak, l’espulsione è grave Hellas1903.it Verona, Barak si scusa con La Gumina: «Non doveva succedere»

Antonin Barak fa le sue scuse a La Gumina dopo l'entrataccia nella gara tra Verona e Sampdoria. Ecco le parole del centrocampista ...

Follia Barak in Verona Sampdoria: «Ho chiesto scusa a La Gumina»

Antonin Barak, trequartista del Verona, ha chiesto scusa a Nino La Gumina per il brutto gesto in Verona Sampdoria. Le sue parole ...

Antonin Barak fa le sue scuse a La Gumina dopo l'entrataccia nella gara tra Verona e Sampdoria. Ecco le parole del centrocampista ...Antonin Barak, trequartista del Verona, ha chiesto scusa a Nino La Gumina per il brutto gesto in Verona Sampdoria. Le sue parole ...