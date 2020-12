“Vergogna!” Barbara D’Urso censura Filippo Nardi | dal gieffino parole di una gravità estrema

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) A ‘Pomeriggio 5’ si è parlato di una vicenda molto brutta, legata all’ex marito di Eva Henger Riccardo Schicchi, purtroppo deceduto, la cui tomba è stata oltraggiata: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. Io ho lasciato tutti i recapiti telefonici, ho chiesto di contattarmi se ci fosse stato qualcosa di grave. Invece sono venuta a sapere di questa situazione grazie ad un amico. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”. Poi Barbarella è stata attaccata anche dall’Università di Pavia, infatti la notizia che la medium ospite del programma fosse stata certificata dall’ateneo lombardo è priva di fondamento. Nella puntata del 17 dicembre è poi andato in scena un altro episodio abbastanza delicato. Come succede sempre, Carmelita ha lasciato spazio in una parte della trasmissione alle ...