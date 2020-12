Veneto, Zaia comunica una nuova stretta della mobilità fra comuni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governatore del Veneto ha dichiarato, dati gli ultimi allarmanti numeri dei contagi, una ulteriore stretta pre-natalizia. Un Natale sempre più tinto di colore rosso quello che si prevede. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha oggi comunicato una nuova ordinanza che anticipa la stretta del Governo: “Chiusura dei confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio” precisa il governatore. In questi giorni Zaia aveva già espresso la volontà al Governo che il Veneto diventasse zona rossa, soprattutto dopo il sempre più alto numero di decessi e di terapie intensive occupate. Questo a dimostrazione che è sempre più diviso il pensiero riguardo a chiusura ed ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governatore delha dichiarato, dati gli ultimi allarmanti numeri dei contagi, una ulteriorepre-natalizia. Un Natale sempre più tinto di colore rosso quello che si prevede. Il PresidenteRegioneLucaha oggito unaordinanza che anticipa ladel Governo: “Chiusura dei confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio” precisa il governatore. In questi giorniaveva già espresso la volontà al Governo che ildiventasse zona rossa, soprattutto dopo il sempre più alto numero di decessi e di terapie intensive occupate. Questo a dimostrazione che è sempre più diviso il pensiero riguardo a chiusura ed ...

