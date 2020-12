Veneto, Zaia chiude i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Veneto, Zaia chiude i comuni dal 19 dicembre al 6 gennaio dalle ore 14 Nell’attesa di sapere quali saranno le nuove restrizioni anti Covid che dovrebbero regolare spostamenti e aperture durante i giorni festivi in tutta Italia, il presidente Luca Zaia chiude in Veneto i confini comunali a partire dalle 14 da sabato 19 dicembre al 6 gennaio, ma mantiene aperti i negozi fino alle 21. Il governatore Veneto ha annunciato che conta di firmare l’ordinanza entro poche ore e di cercare un’intesa col ministro della Salute Roberto Speranza. La soluzione “epidemiologica e imprenditoriale” è stata proposta da Zaia per “aumentare il distanziamento sociale e mettere ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)i comuni dal 19al 6dalle ore 14 Nell’attesa di sapere quali saranno le nuove restrizioni anti Covid che dovrebbero regolare spostamenti e aperture durante i giorni festivi in tutta Italia, il presidente Lucaina partire dalle 14 da sabato 19al 6, ma mantiene aperti i negozi fino alle 21. Il governatoreha annunciato che conta di firmare l’ordinanza entro poche ore e di cercare un’intesa col ministro della Salute Roberto Speranza. La soluzione “epidemiologica e imprenditoriale” è stata proposta daper “aumentare il distanziamento sociale e mettere ...

