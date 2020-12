Veneto, tempesta di Vaia: Luxottica adotta la foresta di abeti rossi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ad Agordo, l’azienda di Leonardo Del Vecchio si prenderà cura di 15 mila alberi, recuperando i tronchi abbattuti, ripristinando il suolo, curando le piante risparmiate e favorendo la crescita di quelle che nasceranno spontaneamente per la rigenerazione naturale della foresta Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ad Agordo, l’azienda di Leonardo Del Vecchio si prenderà cura di 15 mila alberi, recuperando i tronchi abbattuti, ripristinando il suolo, curando le piante risparmiate e favorendo la crescita di quelle che nasceranno spontaneamente per la rigenerazione naturale della

Per questo il colosso dell’occhiale ha deciso di adottare le sue montagne, sistemando quel cimitero di alberi creato dalla tempesta Vaia del 2018. L’azienda di Leonardo Del Vecchio si prenderà cura di ...

Quindicimila alberi in dono, rinasce la valle devastata

La devastazione della tempesta Vaia è stata davanti ai loro occhi per mesi ... il più imponente da quando la distruzione del 2018 ha sconvolto il Veneto e parte del Trentino. Un piano che, nell’animo ...

