Vela | America' s Cup | partenza in chiaro scuro per Luna Rossa

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Auckland, 17 dicembre 2020 " Una prima giornata non esaltante per Pradanelle World Series di Auckland, preludio all''s Cup di marzo 2021. Il round robin si è aperto con una ...

L’imbarcazione italiana parte a rilento dopo la prima giornata delle World Series: sconfitta netta con New Zealand, vittoria per ritiro contro Team Ineos ...Nel mondo capovolto, in Nuova Zelanda, a dodici ore e 19 mila chilometri di distanza dall’Italia, stanotte succede ciò che gli appassionati di vela aspettano da mesi: le barche che si contenderanno la ...