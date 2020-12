Vede questa foto di Massimiliano Ossini? Il "crollo" di Antonella Clerici: rosicata su Rai 1, a nome di tutti gli italiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quest'anno niente sciata. Gli italiani se ne dovranno fare una ragione e con loro anche Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha espresso tutta la sua invidia nei confronti di Massimiliano Ossini. Il conduttore di Linea Bianca ha partecipato in videochiamata al programma di Rai 1 mostrando alle sue spalle un paesaggio imbiancato. “Che meraviglia - ha commentato - sono proprio affascinata da questo paesaggio. Quest'anno purtroppo non si potrà sciare e quindi ti invidio il doppio”. Poi l'appello quasi doveroso visti i tempi difficili per il turismo. "Aiutiamo la montagna - ha chiesto Ossini - comprando cose italiane e della montagna”. E ancora riferendosi al suo programma tv: “Raccontare questo territorio che è estremamente bello. È un posto pulito, non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quest'anno niente sciata. Glise ne dovranno fare una ragione e con loro anche. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha espresso tutta la sua invidia nei confronti di. Il conduttore di Linea Bianca ha partecipato in videochiamata al programma di Rai 1 mostrando alle sue spalle un paesaggio imbiancato. “Che meraviglia - ha commentato - sono proprio affascinata da questo paesaggio. Quest'anno purtroppo non si potrà sciare e quindi ti invidio il doppio”. Poi l'appello quasi doveroso visti i tempi difficili per il turismo. "Aiutiamo la montagna - ha chiesto- comprando cose italiane e della montagna”. E ancora riferendosi al suo programma tv: “Raccontare questo territorio che è estremamente bello. È un posto pulito, non lo ...

borghi_claudio : @Simo07827689 Non è una frase estrapolata dal contesto. L'unica cosa che manca è 'impegna a' che stava nella pagina… - Aupl : @Luca_zone @sbronzodiriace_ Guarda, temo che questa affermazione abbia la stessa valenza della bellissima 'ne uscir… - tsvkino : e ho fatto anche l'ultima ceretta di questo 2020 sono peli free ora ci si vede nel 2021 anche se io dico basta con questa sofferenza - hanjinly : pensate ronnie con le mie notifiche attive che si vede arrivare tutta questa merda scusa amore ps mi manchi - amti_ange : @nmirotti Questa cosa mi angoscia. Lo sappiamo che c'è ma non si vede, eppure... Si va in giro come se nulla fosse, ammassandosi. Boh. -

Ultime Notizie dalla rete : Vede questa La solitudine si “vede” nel cervello. Ecco dov’è e come provare a combatterla Galileo MSC Grandiosa, in viaggio sulla crociera anti-Covid

Siamo stati sull'ammiraglia MSC, partita da Genova domenica 13 dicembre per la sua ultima crociera prima dello stop forzoso imposto dal Governo. In attesa della ripartenza, prevista il prossimo 10 gen ...

Cultura: Cineripresa, iniziativa di Fondazione Ente dello spettacolo e Avvenire. Un biglietto omaggio per tornare insieme al cinema

La Fondazione Ente dello spettacolo lancia "Cineripresa", un'iniziativa "per sostenere la presenza del pubblico in sala dopo il lungo periodo in cui questa esperienza, già da tempo in calo in termini ...

Siamo stati sull'ammiraglia MSC, partita da Genova domenica 13 dicembre per la sua ultima crociera prima dello stop forzoso imposto dal Governo. In attesa della ripartenza, prevista il prossimo 10 gen ...La Fondazione Ente dello spettacolo lancia "Cineripresa", un'iniziativa "per sostenere la presenza del pubblico in sala dopo il lungo periodo in cui questa esperienza, già da tempo in calo in termini ...