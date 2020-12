Ve la immaginate la Merkel alla presentazione del libro ‘Perché la Germania amò Hitler’? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mercoledì sera, ospite di Stasera Italia su Rete4, Matteo Salvini ha decantato i suoi tanti impegni quotidiani che gli hanno impedito di leggere l’intervista rilasciata dal suo braccio destro Giancarlo Giorgetti. Non ha citato, però, il suo intervento in quella conferenza di presentazione del libro di Bruno Vespa su Benito Mussolini. Un evento che ha tolto dalla sua giornata – e da quella di Giorgia Meloni – oltre un’ora. I due rappresentanti della parte più a destra del Centrodestra (anche Silvio Berlusconi è intervenuto in collegamento) non hanno mancato l’appuntamento, in attesa di poter finalmente trionfare alle elezioni e guidare il Paese. Ma ve la immaginate Angela Merkel che partecipa alla presentazione di un libro dal fantasioso (ma neanche ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mercoledì sera, ospite di Stasera Italia su Rete4, Matteo Salvini ha decantato i suoi tanti impegni quotidiani che gli hanno impedito di leggere l’intervista rilasciata dal suo braccio destro Giancarlo Giorgetti. Non ha citato, però, il suo intervento in quella conferenza dideldi Bruno Vespa su Benito Mussolini. Un evento che ha tolto dsua giornata – e da quella di Giorgia Meloni – oltre un’ora. I due rappresentanti della parte più a destra del Centrodestra (anche Silvio Berlusconi è intervenuto in collegamento) non hanno mancato l’appuntamento, in attesa di poter finalmente trionfare alle elezioni e guidare il Paese. Ma ve laAngelache partecipadi undal fantasioso (ma neanche ...

