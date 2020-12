Vaticano: a Natale si potranno celebrare 4 messe invece di 3 (Di giovedì 17 dicembre 2020) In base al Codice di diritto canonico, in caso vi sia scarsità di preti, il vescovo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto. Quest'anno la deroga per pandemia Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) In base al Codice di diritto canonico, in caso vi sia scarsità di preti, il vescovo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto. Quest'anno la deroga per pandemia

