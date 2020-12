Vasco Rossi riceve il Nettuno D’Oro | La commovente lettera del Sindaco di Bologna al cantante (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vasco Rossi ha ricevuto il Nettuno D’Oro, rilasciato dal Comune di Bologna e dal suo Sindaco Virginio Merola. Che bellissimo riconoscimento! Il celebre cantante ha 68 anni e gran parte della sua carriera è stata legata alla città di Bologna, che viene spesso considerata come la Città della Musica. La cerimonia si è tenuta presso L'articolo Vasco Rossi riceve il Nettuno D’Oro La commovente lettera del Sindaco di Bologna al cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha ricevuto il, rilasciato dal Comune die dal suoVirginio Merola. Che bellissimo riconoscimento! Il celebreha 68 anni e gran parte della sua carriera è stata legata alla città di, che viene spesso considerata come la Città della Musica. La cerimonia si è tenuta presso L'articoloilLadeldialproviene da www.meteoweek.com.

Interista_10 : @tancredipalmeri Siamo Solo Noi - Vasco Rossi - ImSophiaPLMS : RT @Giacal4Maurizio: #ConUnaMusica #SalaLettura @SalaLettura Vasco Rossi - Un Senso - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Vasco Rossi - Ultimo domicilio conosciuto - mauryatt : @SanremoRai I VERI BIG TOTO CUTUGNO RETTORE LOREDANA BERTÉ RICCHI E POVERI ANTONACCI LIGABUE VASCO ROSSI EROS RAMAZ… - sonikmusicnet : Ora in onda: Vasco Rossi - Benvenuto -