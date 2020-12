Vaccino Sanofi, Arcuri: 'È in ritardo, le 40 milioni di dosi arriveranno nel 2022' (Di giovedì 17 dicembre 2020) ' Ci saranno 202 milioni di dosi di Vaccino per l'Italia , come previsto, ma non più in 15 mesi bensì in 21 mesi, perché Sanofi , che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) ' Ci saranno 202didiper l'Italia , come previsto, ma non più in 15 mesi bensì in 21 mesi, perché, che doveva darci 40dinel terzo e quarto trimestre del ...

TgLa7 : #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40… - infoitinterno : Vaccino, Italia in ritardo. Arcuri: «Le dosi Sanofi slittano al 2022». V-day il 27 dicembre - EmMicucci : #Arcuri ha detto 'tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi'. In effetti, poco prima aveva detto che causa ritardo… - GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40 mln, slitta… - Pandora8211 : RT @TgLa7: #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40 mln, slitta… -