Vaccino Pfizer, grave reazione allergica segnalata negli Usa: la donna ha rischiato di morire (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continua il monitoraggio degli effetti collaterali del Vaccino Pfizer: un’operatrice sanitaria di mezza età, cui è stato somministrato il farmaco contro il coronavirus messo a punto da Pfizer e Biontech, ha sviluppato una grave reazione allergica. È successo in Alaska, al Barlett Regional Hospital di Juneau, dove la donna lavora e ha ricevuto il Vaccino. Lo riferisce il New York Times che comunica pure come le sue condizioni siano ora stabili. Leggi anche >> Vaccino anti Covid, otto italiani su dieci sono favorevoli a farlo Vaccino Pfizer effetti collaterali, grave reazione allergica in una donna La donna, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continua il monitoraggio degli effetti collaterali del: un’operatrice sanitaria di mezza età, cui è stato somministrato il farmaco contro il coronavirus messo a punto dae Biontech, ha sviluppato una. È successo in Alaska, al Barlett Regional Hospital di Juneau, dove lalavora e ha ricevuto il. Lo riferisce il New York Times che comunica pure come le sue condizioni siano ora stabili. Leggi anche >>anti Covid, otto italiani su dieci sono favorevoli a farloeffetti collaterali,in unaLa, ...

repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer [aggiornamento delle 05:47] - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer - Mauro73432329 : Vaccino Pfizer, Nyt: reazioni allergiche in due operatori sanitari in Akaska - ilcrociato607 : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer - la Repubblica -