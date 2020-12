Vaccino Covid, via al piano: ecco quante dosi avrà ogni regione (Di giovedì 17 dicembre 2020) I primi vaccini in Italia potranno arrivare addirittura prima della fine del 2020, se l’Ema nella riunione in programma il 21 dicembre darà il via libera al farmaco della Pfizer. Questa è l’ultima data emersa nel corso della riunione tra il governo e le Regioni che ha dato il via libera al piano italiano dei vaccini. L’ufficio del commissario Domenico Arcuri ha reso noto che in questa prima fase la campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di Vaccino anti Covid 19-che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni. Vaccino Covid Italia: le dosi regione per regione Sarà la Lombardia a ricevere la maggior quantità di dosi del Vaccino anti-Covid della ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) I primi vaccini in Italia potranno arrivare addirittura prima della fine del 2020, se l’Ema nella riunione in programma il 21 dicembre darà il via libera al farmaco della Pfizer. Questa è l’ultima data emersa nel corso della riunione tra il governo e le Regioni che ha dato il via libera alitaliano dei vaccini. L’ufficio del commissario Domenico Arcuri ha reso noto che in questa prima fase la campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975dianti19-che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni.Italia: leperSarà la Lombardia a ricevere la maggior quantità didelanti-della ...

