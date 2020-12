Vaccino Covid | prime somministrazioni fra il 27 e il 29 dicembre

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 dicembre 2020) «Se le agenzie del farmaco in Italia (Aifa) e in Europa (Ema) rispetteranno il calendario, le prime vaccinazioni saranno simbolicamente a fine dicembre. E massicciamente ad inizio gennaio». Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid, racconta al Corriere della Sera le tappe del piano per la distribuzione del vaccino anti Covid in Italia.