Vaccino Covid, Italia in ritardo. Arcuri: 40 milioni di dosi Sanofi slittano al 2022 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia in ritardo sul Vaccino anti-Covid. Le 202 milioni di dosi annunciate per il nostro Paese arriveranno nell'arco di 21 mesi e non più 15. Lo ha detto il commissario all'emergenza... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020)insulanti-. Le 202diannunciate per il nostro Paese arriveranno nell'arco di 21 mesi e non più 15. Lo ha detto il commissario all'emergenza...

DavidSassoli : Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la dist… - Agenzia_Ansa : #Covid: Wsj, il #vaccino Moderna sembra bloccare la trasmissione già con la prima dose #ANSA - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - puresoulfree : Chi è causa del suo mal, pianga se stesso - EkaterinaVA8 : RT @cris_cersei: Intanto, dopo l'Alaska, anche in UK i sanitari finiscono in terapia intensiva per choc anafilattico dopo il vaccino Pfizer… -