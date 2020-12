Vaccino Covid, al via le prenotazioni in Toscana (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Probabilmente con lo scopo di rendere più snello il processo di somministrazione, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile le persone che dovranno e potranno vaccinarsi a partire da gennaio 2021, la Regione Toscana si sta attivando per rendere accessibile le prenotazioni del trattamento. L’iter in questione ha lo scopo di individuare e, di conseguenza, organizzare i primi gruppi di persone che avranno accesso al trattamento. Come ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, la richiesta formulata ha come obiettivo quello di “arrivare a 50 mila operatori sanitari disponibili al Vaccino”. Da quando è stato possibile accedere alla prenotazione, ovvero a partire dal 16 dicembre 2020, in poche ore 39 mila persone hanno presentato richiesta. Vaccino Covid, come ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Probabilmente con lo scopo di rendere più snello il processo di somministrazione, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile le persone che dovranno e potranno vaccinarsi a partire da gennaio 2021, la Regionesi sta attivando per rendere accessibile ledel trattamento. L’iter in questione ha lo scopo di individuare e, di conseguenza, organizzare i primi gruppi di persone che avranno accesso al trattamento. Come ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, la richiesta formulata ha come obiettivo quello di “arrivare a 50 mila operatori sanitari disponibili al”. Da quando è stato possibile accedere alla prenotazione, ovvero a partire dal 16 dicembre 2020, in poche ore 39 mila persone hanno presentato richiesta., come ...

Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - DavidSassoli : Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la dist… - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - AglioVestito : RT @francescatotolo: A chi non indosserà una #Primula, verrà tatuata in fronte la lettera scarlatta? Chiedo per le libertà sancite dalle Co… - 8_ferro : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a #Studio24: bene i #vaccini, ma parliamo anche delle terapie domiciliari che p… -