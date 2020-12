Vaccino contro il virus, il sondaggio: 77% della popolazione favorevole, ma c'è chi preferirebbe aspettare qualche mese (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 77% degli italiani favorevole al Vaccino anti-Covid, ma in molti preferirebbero aspettare. Over55 pro obbligatorietà 8 italiani su 10 sono disposti a fare il Vaccino anti Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 77% degli italianialanti-Covid, ma in moltiro. Over55 pro obbligatorietà 8 italiani su 10 sono disposti a fare ilanti Covid su Notizie.it.

