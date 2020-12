Vaccino anti-Covid, reazioni alla dose Pfizer per due operatori sanitari (su 144 vaccinati) in Alaska (Di giovedì 17 dicembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della campagna di vaccinazione anti-Coronavirus negli Stati Uniti, emergono i primi casi di reazioni allergiche al Vaccino prodotto da Pfizer. È il caso dell’Alaska per esempio dove due operatori sanitari dello stesso ospedale, il Bartlett Regional Hospital di Juneau, hanno sviluppato delle reazioni avverse pochi minuti dopo aver ricevuto il nuovo Vaccino. Ne scrive il New York Times. Uno dei due, una donna di mezza età, è stato ricoverato in ospedale fino a giovedì, mentre il secondo operatore è stato rilasciato dopo poco più di un’ora. I due casi in Alaska Secondo quanto riporta il quotidiano americano, uno dei due operatori sanitari, una donna che ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della campagna di vaccinazione-Coronavirus negli Stati Uniti, emergono i primi casi diallergiche alprodotto da. È il caso dell’per esempio dove duedello stesso ospedale, il Bartlett Regional Hospital di Juneau, hanno sviluppato delleavverse pochi minuti dopo aver ricevuto il nuovo. Ne scrive il New York Times. Uno dei due, una donna di mezza età, è stato ricoverato in ospedale fino a giovedì, mentre il secondo operatore è stato rilasciato dopo poco più di un’ora. I due casi inSecondo quanto riporta il quotidiano americano, uno dei due, una donna che ...

