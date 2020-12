Vaccino Anti-Covid Pfizer: finisce in terapia intensiva (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Attimi di paura per un’operatrice sanitaria americana che dopo essersi sottoposta al Vaccino della Pfizer ha sviluppato una grave reazione allergica ed è finita in terapia intensiva. Da giorni si susseguono discussioni e polemiche sul Vaccino Anti-coronavirus: se dovrà essere obbligatorio o meno, in quali termini dovrà essere strutturato un piano nazionale vaccinale, chi vaccinare per primo. E proprio da uno di questi vaccini, specificamente, quello di Pfizer e Biontech, arriva una prima doccia gelata, decisamente preoccupante. Il New York Times, citando fonti del Barlett Regional Hospital di Juneau, in Alaska, riporta la grave vicenda di una operatrice sanitaria del nosocomio che avendo ricevuto la somministrazione del Vaccino ha ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Attimi di paura per un’operatrice sanitaria americana che dopo essersi sottoposta aldellaha sviluppato una grave reazione allergica ed è finita in. Da giorni si susseguono discussioni e polemiche sul-coronavirus: se dovrà essere obbligatorio o meno, in quali termini dovrà essere strutturato un piano nazionale vaccinale, chi vaccinare per primo. E proprio da uno di questi vaccini, specificamente, quello die Biontech, arriva una prima doccia gelata, decisamente preoccupante. Il New York Times, citando fonti del Barlett Regional Hospital di Juneau, in Alaska, riporta la grave vicenda di una operatrice sanitaria del nosocomio che avendo ricevuto la somministrazione delha ...

A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi le cure di tasca propria qualora dovess ...

A livello nazionale saranno 294, ma solo 222 al momento sono dotati di celle per la conservazione delle dosi a bassissime temperature ...

