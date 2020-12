Vaccino anti Covid in Italia, prime dosi ai sanitari il 27 dicembre. I 294 punti di somministrazione regione per regione (Di giovedì 17 dicembre 2020) I primi vaccini anti in Italia, previsti per il personale sanitario, dovrebbero arrivare già il 27 dicembre . Se l'ok dell'Ema e dell'Aifa arriverà nelle date previste infatti, l'Italia è già pronta a ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) I primi vacciniin, previsti per il personaleo, dovrebbero arrivare già il 27. Se l'ok dell'Ema e dell'Aifa arriverà nelle date previste infatti, l'è già pronta a ...

Durante una riunione tenutasi questa mattina fra il ministro della salute Speranza ed il commissario straordinario Arcuri è stato comunicato che, in casi le procedure di verifica ...

