Vaccino anti Covid, il 27 dicembre si parte in tutta Europa, Italia compresa. Ecco chi lo avrà prima (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si parte il 27 dicembre: in tutta Europa, in quella data, inizierà la somministrazione del Vaccino anti Covid. L’annuncio è stato dato dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, e subito rilanciato in Italia dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal commissario Domenico Arcuri. “Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l’inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta”, ha scritto su Twitter, Speranza. Solo che il percorso, oltre a non essere breve, allo stato attuale, appare anche tutto in salita: molte, infatti, restano le incertezze sul come, a chi e quando. Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Siil 27: in, in quella data, inizierà la somministrazione del. L’annuncio è stato dato dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, e subito rilanciato indal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal commissario Domenico Arcuri. “Il 27sarà un bel giorno per l’e l’. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l’inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta”, ha scritto su Twitter, Speranza. Solo che il percorso, oltre a non essere breve, allo stato attuale, appare anche tutto in salita: molte, infatti, restano le incertezze sul come, a chi e quando. Il ...

