Vaccino anti-covid, grave effetto collaterale: operatrice sanitaria in terapia intensiva (Di giovedì 17 dicembre 2020) In un periodo in cui la parola Coronavirus è ormai diventata sempre più di uso comune nella nostra vita quotidiana, l'attenzione fin da subito e in particolare modo, da qualche mese a questa parte, si è concentrata sulle possibili opzioni di cura e quindi, sulla sperimentazione di un Vaccino, in grado di arrestare o quantomeno fermare, l'incessante circolazione del virus, che non sembra volerci abbandonare. Tra le aziende impegnate nella formulazione di un Vaccino anti-covid, quello della nota casa farmaceutica Pfizer, sembrerebbe essere quello tra i più quotati. Alla base delle tematiche sulla somministrazione del Vaccino, si sta sempre più discutendo, in merito alla decisione di rendere la vaccinazione obbligatoria o meno, cercando di capire come elaborare il giusto piano vaccinale nazionale, al fine ...

