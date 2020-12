Vaccino anti Covid 19, Regione Campania: “Distribuire in base al numero di abitanti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vaccino anti Covid 19: la Regione Campania esprime dissenso sul piano presentato dal Governo per la distribuzione delle prime dosi. Se l’EMA dovesse approvare, nella seduta del 21 dicembre (in anticipo, dunque, sulla precedente scadenza del 29 dicembre), l’immissione sul mercato del Vaccino anti-Covid 19 realizzato dalla Pfizer, è previsto l’arrivo immediato delle prime 1.833.975 Leggi su 2anews (Di giovedì 17 dicembre 2020)19: laesprime dissenso sul piano presentato dal Governo per la distribuzione delle prime dosi. Se l’EMA dovesse approvare, nella seduta del 21 dicembre (incipo, dunque, sulla precedente scadenza del 29 dicembre), l’immissione sul mercato del19 realizzato dalla Pfizer, è previsto l’arrivo immediato delle prime 1.833.975

DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Al via in #Toscana la vaccinazione anti Covid per operatori sanitari, ospiti e dipendenti de… - HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - mik4_5 : RT @fabrizio_sn: Tenete lontani i vostri cari dal cosiddetto #vaccino anti #COVID19 - tusciatimes : Il vaccino anti COVID: priorità assoluta anche per 461mila badanti. - -