Vaccini, Arcuri: "Tutti gli italiani vaccinati entro l'autunno" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus ha annunciato che Tutti gli italiani potranno vaccinarsi entro il 2021. Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha delineato le linee guida del governo sui prossimi Vaccini, dicendo che Tutti gli italiani potranno essere vaccinati entro estate o massimo autunno del 2021. Arcuri ricorda che ci saranno 202 milioni di dosi destinate all'Italia, anche se i 40 milioni di Sanofi arriveranno in ritardo, tra il secondo e il terzo trimestre del 2022. "Noi confermiamo di avere una quantità sufficiente di dosi per poter vaccinare in una stagione a cavallo tra la prossima estate e il prossimo autunno Tutti ...

