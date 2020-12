Vaccini anti Covid, De Luca contro il piano del Governo: Rischiamo di creare un mercato nero (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra il mercato nero dei Vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ribadendo la contrarietà della Campania al piano di distribuzione dei Vaccini. “Ma è tanto difficile – ha chiesto De Luca – dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro. Vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto ad altre è indecente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra ildei”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, ribadendo la contrarietà della Campania aldi distribuzione dei. “Ma è tanto difficile – ha chiesto De– dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro. Vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto ad altre è indecente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

