Vaccinazioni anti-Covid, appello di Conftrasporto al Governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – In attesa del V-day per la campagna di Vaccinazioni anti-Covid in tutta Europa, Conftrasporto-Confcommercio lancia un appello al Governo affinchè, fra le categorie prioritarie, almeno nella seconda parte della campagna, siano inclusi gli operatori dei trasporti e della logistica. "Gli autotrasportatori, i magazzinieri, i dipendenti delle imprese di trasporto hanno garantito, fin dall'inizio della pandemia, l'arrivo a destinazione delle merci, a cominciare dai farmaci e dai generi di prima necessità – spiega il Presidente di Conftrasporto Paolo Uggè -. La richiesta che facciamo al Governo e al Commissario Arcuri, quando stilerà il prossimo elenco dei destinatari prioritari per la somministrazione del vaccino, è di ...

