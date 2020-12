Vaccinazione europea partirà il 27 dicembre. Von der Leyen: “È il momento dell’Europa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Vaccine Day europeo contro il Covid-19 si terrà subito dopo Natale, il 27 dicembre 2020. Lo ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, scrivendo: “È il momento dell’Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la Vaccinazione in tutta l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme”. La numero uno di Bruxelles ha poi fatto gli auguri di pronta guarigione al Presidente francese Emmanuel Macron, positivo al Covid-19. “Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini”. Frattanto la Cancelliera tedesca Angela Merkel, in una conferenza stampa “virtuale” con i fondatori della BIONTech, l’azienda partner di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Vaccine Day europeo contro il Covid-19 si terrà subito dopo Natale, il 272020. Lo ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione, Ursula von der, scrivendo: “È il. Il 27, 28 e 29inizierà lain tutta l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme”. La numero uno di Bruxelles ha poi fatto gli auguri di pronta guarigione al Presidente francese Emmanuel Macron, positivo al Covid-19. “Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini”. Frattanto la Cancelliera tedesca Angela Merkel, in una conferenza stampa “virtuale” con i fondatori della BIONTech, l’azienda partner di ...

