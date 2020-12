V-Day il 27 dicembre, per prima un'infermiera allo Spallanzani (Di giovedì 17 dicembre 2020) La data c’è: la campagna vaccinale anti Covid si aprirà il 27 dicembre. Come annunciato e com’era prevedibile, si partirà dal personale sanitario. In Lazio, a meno di ripensamenti, la prima iniezione sarà fatta, come negli Stati Uniti, a un’infermiera, allo “Spallanzani” di Roma. Stando a quanto risulta ad HuffPost da fonti di Palazzo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, stamattina ha avuto contatti con i vertici dell’Istituto di Malattie infettive. I dettagli di quella che si annuncia come una giornata storica saranno messi a punto nei prossimi giorni. E non è escluso che, oltre all’infermiera in Lazio, all’avvio della campagna vaccinale altri operatori sanitari saranno vaccinati anche in altre Regioni simbolo della pandemia. Attenzione puntata sulla Lombardia, a partire da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) La data c’è: la campagna vaccinale anti Covid si aprirà il 27. Come annunciato e com’era prevedibile, si partirà dal personale sanitario. In Lazio, a meno di ripensamenti, lainiezione sarà fatta, come negli Stati Uniti, a un’” di Roma. Stando a quanto risulta ad HuffPost da fonti di Palazzo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, stamattina ha avuto contatti con i vertici dell’Istituto di Malattie infettive. I dettagli di quella che si annuncia come una giornata storica saranno messi a punto nei prossimi giorni. E non è escluso che, oltre all’in Lazio, all’avvio della campagna vaccinale altri operatori sanitari saranno vaccinati anche in altre Regioni simbolo della pandemia. Attenzione puntata sulla Lombardia, a partire da ...

