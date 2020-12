Usa sotto attacco hacker. La sfida russa per Biden (e l’Ue) (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Significativo e continuo”. Così tre agenzie degli Stati Uniti — l’Fbi, l’Intelligence nazionale e la Cybersecurity and infrastructure security agency — hanno definito in una nota la campagna di hacking che ha colpito il governo a stelle e strisce. Come raccontato da Formiche.net, il più sofisticato e grande attacco hacker subito dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni — quello contro il dipartimento del Tesoro e quello del Commercio — è stato probabilmente opera di hacker russi. Ma, come riporta l’agenzia Reuters, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. La situazione preoccupa Washignton. Le tre agenzie hanno dato vita a un Cyber Unified Coordination Group per coordinare la risposta del governo. E il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, ha interrotto un viaggio in Europa per rientrare nella ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Significativo e continuo”. Così tre agenzie degli Stati Uniti — l’Fbi, l’Intelligence nazionale e la Cybersecurity and infrastructure security agency — hanno definito in una nota la campagna di hacking che ha colpito il governo a stelle e strisce. Come raccontato da Formiche.net, il più sofisticato e grandesubito dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni — quello contro il dipartimento del Tesoro e quello del Commercio — è stato probabilmente opera dirussi. Ma, come riporta l’agenzia Reuters, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. La situazione preoccupa Washignton. Le tre agenzie hanno dato vita a un Cyber Unified Coordination Group per coordinare la risposta del governo. E il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, ha interrotto un viaggio in Europa per rientrare nella ...

