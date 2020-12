Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è di nuovo amore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non è affatto finita. O almeno così sembra a giudicare dagli scatti pubblicati da Diva e Donna che vedono i due fianco a fianco passeggiare per le vie di Firenze tra baci e abbracci, come riporta Leggo.it Un ritorno di fiamma per l’opinionista di Uomini e Donne che di recente aveva invece ufficializzato la fine della storia con il compagno? Uomini e Donne censura il vino che Tina ha regalato a Gemma: ecco qual è Quando Tina aveva parlato della rottura A fine novembre la Cipollari sui propri social aveva così parlato della rottura con Ferrara: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tranon è affatto finita. O almeno così sembra a giudicare dagli scatti pubblicati da Diva e Donna che vedono i due fianco a fianco passeggiare per le vie di Firenze tra baci e abbracci, come riporta Leggo.it Un ritorno di fiamma per l’opinionista diche di recente aveva invece ufficializzato la fine della storia con il compagno?censura il vino cheha regalato a Gemma: ecco qual è Quandoaveva parlato della rottura A fine novembre lasui propri social aveva così parlato della rottura con: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite ...

