Uomini e Donne, Tinì Cansino scatena il caos in studio: Gianni Sperti costretto ad intervenire (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'intervento di Tinì Cansino fa discutere Da circa dieci anni Tinì Cansino, ex protagonista d format di Antonio Ricci, fa parte del cast di Uomini e Donne col ruolo di opinionista. La donna affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti, presenti nel dating show di Maria De Filippi da quasi un ventennio. Ma a differenza della vamp frusinate è dell'ex ballerino di Buona Domenica, la donna è famosa per dare in studio e non parlare mai. Quando lo fa, però, scatena delle grandi risate e a volte anche dei casini mediatici. E a proposito di questo, di recente ha fatto delle affermazioni discutibili subito dopo il racconto di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si è lamentato del comportamento della sua spasimante, Lucrezia ...

