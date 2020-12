Uomini e Donne, Tina “annaffia” Gemma Galgani: l’epica reazione di Maria De Filippi (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo scontro senza precedenti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, opinionista e dama si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto che ha lasciato tutti sotto choc, Maria De Filippi compresa che ha avuto una epica reazione. Uomini e Donne, Tina “annaffia” Gemma: l’epica reazione di Maria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo scontro senza precedenti traCipollari enello studio di. Oggi pomeriggio, opinionista e dama si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto che ha lasciato tutti sotto choc,Decompresa che ha avuto una epicadi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - emidio_antonio : RT @CottarelliCPI: Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di sviluppo.… - roccosalad : RT @fuckyesj: Ilare foto di offerta di assorbenti, indicati per signori o signore. Ovviamente inviata dal boomer ???????, seguito dal divertim… -