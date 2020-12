Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: crisi superata? Avvistati insieme (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi giorni, non si fa altro che parlare del rapporto tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne e ora genitori di un bambino di un anno. La coppia sembrerebbe attraversare un periodo di crisi, non confermato dai diretti interessati ma abbastanza palese per alcuni gesti e movimenti sui social. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi giorni, non si fa altro che parlare del rapporto tra, ex protagonisti die ora genitori di un bambino di un anno. La coppia sembrerebbe attraversare un periodo di, non confermato dai diretti interessati ma abbastanza palese per alcuni gesti e movimenti sui social. L'articolo

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - francescom_talo : RT @faro_atlantico: ????Avvicendamento nel Task Group “Baltic”. il contingente ???? parte @eFPBGLatvia. Alcuni giorni fa, gli uomini e le donne… - Notiziedi_it : Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è di nuovo amore -