Uomini e Donne, quella di Tina Cipollari solo una farsa? Spuntano queste foto: imbarazzo totale (Di giovedì 17 dicembre 2020) È tornato l'amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Una notizia sorprendente, visto che la storica opinionista di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5, aveva comunicato ai suoi follower - qualche settimana fa - la fine della sua relazione con il ristoratore fiorentino Ferrara: "Sono tornata felicemente single", aveva scritto su Instagram. Nonostante l'annuncio, però, pare che la storia d'amore non sia proprio finita. Lo dimostrano le foto pubblicate da Diva e Donna, nelle quali Tina e il partner vengono ripresi mentre passeggiano insieme per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora top secret per la coppia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) È tornato l'amore trae Vincenzo Ferrara. Una notizia sorprendente, visto che la storica opinionista di, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5, aveva comunicato ai suoi follower - qualche settimana fa - la fine della sua relazione con il ristoratore fiorentino Ferrara: "Sono tornata felicemente single", aveva scritto su Instagram. Nonostante l'annuncio, però, pare che la storia d'amore non sia proprio finita. Lo dimostrano lepubblicate da Diva e Donna, nelle qualie il partner vengono ripresi mentre passeggiano insieme per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora top secret per la coppia.

