Uomini e Donne, nuovo capitolo “acquatico” nella guerra tra Tina e Gemma (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ ormai risaputo come all’interno del programma televisivo di Canale 5 di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì, Gemma Galgani, rientri tra le protagoniste più discusse del “trono over”, complice i numerosi battibecchi in particolar modo con l’opinionista Tina Cipollari, che sembrerebbe ormai averla presa di mira. Sempre con più frequenza ormai, le due Donne sono protagoniste di accesi scontri e scherzi, che tuttavia divertono e fanno ridere il pubblico. Ultimo tra questi, lo scherzo avvenuto oggi durante la puntata trasmessa, iniziato con un banale e solito battibecco, dove Gemma, avrebbe minacciato l’opinionista di tirale in faccia l’acqua contenuta nella sua bottiglietta. Dapprima, Tina e Gemma, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ ormai risaputo come all’interno del programma televisivo di Canale 5 di, condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì,Galgani, rientri tra le protagoniste più discusse del “trono over”, complice i numerosi battibecchi in particolar modo con l’opinionistaCipollari, che sembrerebbe ormai averla presa di mira. Sempre con più frequenza ormai, le duesono protagoniste di accesi scontri e scherzi, che tuttavia divertono e fanno ridere il pubblico. Ultimo tra questi, lo scherzo avvenuto oggi durante la puntata trasmessa, iniziato con un banale e solito battibecco, dove, avrebbe minacciato l’opinionista di tirale in faccia l’acqua contenutasua bottiglietta. Dapprima,, ...

