Uomini e donne news, Rosa Perrotta perde peso e annuncia l’intervento del chirurgo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Perrotta ha confermato di vivere un momento difficile anche per la sua salute visto che l’ex tronista di Uomini e donne ha perso peso improvvisamente e ha dovuto prendere provvedimenti immediati. La compagna di Pietro Tartaglione, con il quale ha un figlio chiamato Domenico, ha confermato tutto ai suoi fans attraverso i social rilasciando delle dichiarazioni molto preoccupanti. Oltre a questo problema legato al suo aspetto fisico, continuano a circolare i gossip che la vedono in crisi con il suo compagno conosciuto nel trono classico. Che il cambiamento fisico della Perrotta sia legato alla presunta rottura con l’avvocato? Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha rivelato. Uomini e donne news: Rosa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha confermato di vivere un momento difficile anche per la sua salute visto che l’ex tronista diha persoimprovvisamente e ha dovuto prendere provvedimenti immediati. La compagna di Pietro Tartaglione, con il quale ha un figlio chiamato Domenico, ha confermato tutto ai suoi fans attraverso i social rilasciando delle dichiarazioni molto preoccupanti. Oltre a questo problema legato al suo aspetto fisico, continuano a circolare i gossip che la vedono in crisi con il suo compagno conosciuto nel trono classico. Che il cambiamento fisico dellasia legato alla presunta rottura con l’avvocato? Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha rivelato....

