‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/12/20 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La faccia scioccata di Queen Mary accompagnata dall’urlo di stupore, Gemma Galgani inzuppata con tutta la parrucca afflosciata sul viso dove il cerone andava via via decomponendosi, la faccia soddisfatta di Tina Cipollari dietro le quinte… dite quello che vi pare ma questo finale di 2020 ci ha regalato un altro momento trash assolutamente iconico! Avrò visto il video, mandando avanti e indietro la faccia shocked della DeFy, almeno 10 volte e per tutte e 10 le volte ho riso. Oh, è spazzatura, eh, siamo d’accordo, ma da Uomini e Donne è più o meno quello che mi aspetto anche perché, parliamoci chiaro, ormai Gemma e Tina sono esclusivamente personaggi che recitano un teatrino, non c’è nessuna parte offesa, non c’è nessuna vittima, sono due protagoniste dello stesso show, quindi onestamente mi ride il didietro quando leggo commenti tipo ‘mA qUeStO è bUlLlISmO‘ perché a parte che BASTA ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) La faccia scioccata di Queen Mary accompagnata dall’urlo di stupore, Gemma Galgani inzuppata con tutta la parrucca afflosciata sul viso dove il cerone andava via via decomponendosi, la faccia soddisfatta di Tina Cipollari dietro le quinte… dite quello che vi pare ma questo finale di 2020 ci ha regalato un altro momento trash assolutamente iconico! Avrò visto il video, mandando avanti e indietro la faccia shocked della DeFy, almeno 10 volte e per tutte e 10 le volte ho riso. Oh, è spazzatura, eh, siamo d’accordo, ma da Uomini e Donne è più o meno quello che mi aspetto anche perché, parliamoci chiaro, ormai Gemma e Tina sono esclusivamente personaggi che recitano un teatrino, non c’è nessuna parte offesa, non c’è nessuna vittima, sono due protagoniste dello stesso show, quindi onestamente mi ride il didietro quando leggo commenti tipo ‘mA qUeStO è bUlLlISmO‘ perché a parte che BASTA ...

