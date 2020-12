Uomini e Donne | Gemma Galgani ha prenotato un nuovo intervento chirurgico?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 dicembre 2020), da sempre il volto più discusso dia causa delle sue scelte a dir poco discutibili, è finita dial centro dell’attenzione. Il motivo è legato ad una voce emersa in questi giorni che riguarda il suo aspetto estetico. Com’è già risaputo, la dama più famosa d’Italia non è nuova ai ritocchini per sembrare più giovane e pare proprio che si stia preparando ad un. Quando? Probabilmente durante le festività natalizie.: unritocco per? In queste ore,ha attirato l’attenzione di tutti per unepisodio della sua vita. Questa volta non c’entrano le dinamiche di ...