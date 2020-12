‘Uomini e Donne’, dopo il laconico annuncio della rottura è tornato il sereno tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: ecco le foto che confermerebbero il riavvicinamento (Di giovedì 17 dicembre 2020) Solo qualche settimana fa, Tina Cipollari aveva annunciato su Instagram con un messaggio breve ma significativo la fine della sua storia con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino a cui l’opinionista di Uomini e Donne era legata da circa due anni, tra non pochi alti e bassi. “Tra me e Vincenzo e? finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi di non accostarmi piu? ad un amore che da qualche tempo non ha piu? motivo di esistere nella mia vita”. Un messaggio, adesso scomparso dal profilo Instagram della Cipollari, che non lasciava molto spazio per nuove occasioni, anche se a quanto pare i due hanno voluto darsene una, perché sulle pagine di Diva e Donna sono apparse delle immagini che li ritraggono nuovamente insieme nel capoluogo toscano. I ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Solo qualche settimana fa,aveva annunciato su Instagram con un messaggio breve ma significativo la finesua storia con, ristoratore fiorentino a cui l’opinionista di Uomini e Donne era legata da circa due anni, tra non pochi alti e bassi. “Tra me ee? finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi di non accostarmi piu? ad un amore che da qualche tempo non ha piu? motivo di esistere nella mia vita”. Un messaggio, adesso scomparso dal profilo Instagram, che non lasciava molto spazio per nuove occasioni, anche se a quanto pare i due hanno voluto darsene una, perché sulle pagine di Diva e Donna sono apparse delle immagini che li ritraggono nuovamente insieme nel capoluogo toscano. I ...

