UOMINI E DONNE anticipazioni: MARIANNA torna da ARMANDO ma lui… (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale con UOMINI e DONNE, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri è terminata con MARIANNA, la quale è tornata in trasmissione dopo essere stata scaricata da Gianluca. La donna chiederà di poter tornare a corteggiare ARMANDO, che, a sorpresa, rifiuterà le avances della donna. L’Incarnato nel frattempo continuerà la conoscenza con Brunilde, con la quale dichiarerà di trovarsi molto bene, mentre con Lucrezia le cose sembreranno andare sempre peggio. UOMINI e DONNE spoiler: SOPHIE, GIORGIO, MATTEO e ANTONIO, cosa succede? Riguardo al trono classico, Sophie continua la frequentazione con i suoi pretendenti. La Codegoni è andata in esterna con Giorgio e Matteo, trovandosi molto bene con ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale con, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri è terminata con, la quale èta in trasmissione dopo essere stata scaricata da Gianluca. La donna chiederà di poterre a corteggiare, che, a sorpresa, rifiuterà le avances della donna. L’Incarnato nel frattempo continuerà la conoscenza con Brunilde, con la quale dichiarerà di trovarsi molto bene, mentre con Lucrezia le cose sembreranno andare sempre peggio.spoiler: SOPHIE, GIORGIO, MATTEO e ANTONIO, cosa succede? Riguardo al trono classico, Sophie continua la frequentazione con i suoi pretendenti. La Codegoni è andata in esterna con Giorgio e Matteo, trovandosi molto bene con ...

