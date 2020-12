Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 17 dicembre: lite in studio, Antonio si dichiara a Sophie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimi giorni di messa in onda per il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Dal 21 dicembre 2020, infatti, il dating show andrà in pausa per ben quindici giorni per via delle feste natalizie. Nel frattempo, i numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Antonio rivela a Sophie di essersi innamorato di lei Gli spoiler ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione settimanale di. Ultimi giorni di messa in onda per il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Dal 212020, infatti, il dating show andrà in pausa per ben quindici giorni per via delle feste natalizie. Nel frattempo, i numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.rivela adi essersi innamorato di lei Gli spoiler ...

