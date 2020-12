Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre: dichiarazione al Trono Classico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre: ecco cosa vedremo nel pomeriggio. Armando tra tre dame, ma poi chiude con una di loro Nella puntata di oggi si tornerà a parlare di Armando Incarnato. Dopo che Marianna è tornata per lui, il cavaliere continuerà ad essere conteso tra Brunilde e Lucrezia. Con la prima i problemi sembrano passati, invece la Comanducci dirà di non aver avuto contatti con lui per tre giorni, dopo che avevano litigato per la bottiglia di vino al ristorante. A quel punto decideranno di interrompere definitivamente la conoscenza. Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre: Antonio si dichiara a Sophie, ma prima la fa arrabbiare Per quanto riguarda il Trono Classico, vedremo le esterne che Sophie ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 dicembre 2020)17: ecco cosa vedremo nel pomeriggio. Armando tra tre dame, ma poi chiude con una di loro Nella puntata di oggi si tornerà a parlare di Armando Incarnato. Dopo che Marianna è tornata per lui, il cavaliere continuerà ad essere conteso tra Brunilde e Lucrezia. Con la prima i problemi sembrano passati, invece la Comanducci dirà di non aver avuto contatti con lui per tre giorni, dopo che avevano litigato per la bottiglia di vino al ristorante. A quel punto decideranno di interrompere definitivamente la conoscenza.17: Antonio si dichiara a Sophie, ma prima la fa arrabbiare Per quanto riguarda il, vedremo le esterne che Sophie ha ...

