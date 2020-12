Uomini e Donne 17 dicembre: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manca poco alla chiusura temporanea di Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi, infatti, andrà ‘in ferie’ durante il periodo natalizio. Venerdì sarà l’ultima puntata prima di tornare, con ogni probabilità, ai primi di gennaio. Intanto oggi, giovedì 17 dicembre, il programma regalerà nuove sorprese. Dopo averlo visto sbarbato e sorridente, oggi Armando Incarnato sarà ancora protagonista della trasmissione, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news. Il cavaliere campano tornerà al centro dello studio per delineare alcune questioni ancora irrisolte. Armando avrà infatti un confronto con Armando e Brunilde. Con quest’ultima la frequentazione sembrava ormai finita dopo alcuni disguidi che avevano portato alla rottura. Nell’ultima puntata però i due si sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manca poco alla chiusura temporanea di. Il programma di Maria de Filippi, infatti, andrà ‘in ferie’ durante il periodo natalizio. Venerdì sarà l’ultima puntata prima di tornare, con ogni probabilità, ai primi di gennaio. Intanto, giovedì 17, il programma regalerà nuove sorprese. Dopo averlo visto sbarbato e sorridente,Armando Incarnato sarà ancora protagonista della trasmissione, come fanno sapere ledel Vicolo delle news. Il cavaliere campano tornerà al centro dello studio per delineare alcune questioni ancora irrisolte. Armando avrà infatti un confronto con Armando e Brunilde. Con quest’ultima la frequentazione sembrava ormai finita dopo alcuni disguidi che avevano portato alla rottura. Nell’ultima puntata però i due si sono ...

