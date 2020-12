Uno è ai domiciliari ma ha un arsenale in casa, l'altro spaccia eroina: presi nella retata a Tre Archi (Di giovedì 17 dicembre 2020) FERMO - Armi funzionanti, droga e sostanza da taglio di stupefacente: è questo il bilancio del sequestro operato dai Carabinieri della Compagnia di Fermo, nei confronti di due uomini a Lido Tre Arch i. Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020) FERMO - Armi funzionanti, droga e sostanza da taglio di stupefacente: è questo il bilancio del sequestro operato dai Carabinieri della Compagnia di Fermo, nei confronti di due uomini a Lido Tre Arch i.

FERMO - Armi funzionanti, droga e sostanza da taglio di stupefacente: è questo il bilancio del sequestro operato dai Carabinieri della Compagnia di Fermo, nei confronti di due uomini a ...

'Ndrangheta: tribunale libertà annulla ordinanza per Tallini

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa dal gip di Catanzaro che disponeva gli arresti domiciliari per Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale, indagato p ...

'Ndrangheta: tribunale libertà annulla ordinanza per Tallini

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa dal gip di Catanzaro che disponeva gli arresti domiciliari per Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale, indagato p ...