Ungheria, nuova legge contro le famiglie gay e LGBDT+: sempre meno diritti civili (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Ungheria, i bambini dovranno avere un "padre maschio e una madre femmina" e le coppie omosessuali o transgender non potranno né adottare né crescere figli: Budapest lo ha messo nero su bianco con il disegno di legge approvato dal Parlamento. Ungheria, legge e Costituzione contro le famiglie LGBDT+ Ma non solo: contemporaneamente è stato introdotto un emendamento alla Costituzione che limita il matrimonio all'unione tra un uomo e una donna e afferma che «il fondamento della famiglia è il matrimonio e il rapporto genitore-figlio. La madre è una donna, il padre è un uomo». Manifestazione di protesta del mondo Lgbtq (Photo by Piotr Lapinski/NurPhoto)

