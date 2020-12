Ungheria, Corte di Giustizia Ue: “Migranti trattenuti e rimpatriati irregolarmente senza poter chiedere la protezione internazionale” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Ungheria ha violato il diritto dei Migranti di accedere alle richieste di protezione internazionale. Lo si legge nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che è di nuovo tornata a deliberare sulle politiche anti-immigrazione del primo ministro Viktor Orban. “L’Ungheria – si legge nel documento prodotto dai giudici di Lussemburgo – è venuta meno agli obblighi del diritto dell’Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. In particolare, ha violato il diritto dell’Ue per “la limitazione dell’accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ha violato il diritto deidi accedere alle richieste di. Lo si legge nella sentenza delladidell’Unione europea che è di nuovo tornata a deliberare sulle politiche anti-immigrazione del primo ministro Viktor Orban. “L’– si legge nel documento prodotto dai giudici di Lussemburgo – è venuta meno agli obblighi del diritto dell’Unione in materia di procedure di riconoscimento dellae di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. In particolare, ha violato il diritto dell’Ue per “la limitazione dell’accesso alla procedura di, il trattenimento irregolare dei ...

