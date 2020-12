Una vita anticipazioni | Marcia è in Brasile? Ursula rassicura Genoveva

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Scopriremo che fine ha fattoe che cosa ne sarà di lei? I telespettatori che seguono Unacon passione dovranno attendere perchè almeno per una settimana, quella durante le feste di Natale, la soap spagnola non andrà in onda! Ma torniamo ad Acacias 38 con leper la puntata di Unain onda domani, 18 dicembre 2020 su Canale 5. Leci rivelano cheteme per le indagini portate avanti da Mauro e Felipe.però la: nessuno potrà trovareperchè la ragazza non è più in Spagna. Ma le due donne non sanno che Mauro ha stretto un accordo con Andrade…Che cosa accadrà quindi? Iniziamo con leper la puntata di Unadi domani, ...