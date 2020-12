Una Vita | anticipazioni 18 dicembre | Marcia è fuori dalla Spagna?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Una18: la vicenda della scomparsa disi fa sempre più avvincente. Cosa succederà domani? Ursula rassicura Genoveva sul destino di Ursula. La Salmeròn pregusta la conquista di Felipe Vedremo che Ursula, che ormai abbiamo capito essere coinvolta con Genoveva nel rapimento di, rassicurerà la Salmeròn sul fatto che la sua rivale in amore sia stata portatae che nessuno potrà mai salvarla. L’ex domestica e fidanzata di Felipe si trova in Brasile? Viste le buone notizie che ha ricevuto, Genoveva pregusterà il momento in cui potrà avere l’Alvarez Hermoso. José riferisce ad Emilio di avere difficoltà a fare amicizia con Ledesma José continuerà a cercare di aiutare Emilio ad incastrare Ledesma, ...